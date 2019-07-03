سفن الناتو تدخل البحر الأسود (فيديو)

ويظهر في الفيديو الذي نشر على "يوتيوب" المدمرة البريطيانية "إم إس دنكان" والفرقاطة الكندية "إم سي إس تونوتو"، وهما متجهتان صوب البحر الأسود.

في وقت سابق عبرت سفينتان حربيتان تابعتان لحلف الناتو نهر الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور، ثم دخلتا البحر الأسود، وكانت تتجهه المدمرة البريطانية والفرقاطة الكندية إلى أوديسا للمشاركة في مناورات Sea Breeze 2019.

وتستمر المناورات الأوكرانية الأمريكية Sea Breeze 2019 حتى 12 يوليو/ تموز. وتشارك فيها حوالي 30 سفينة و30 طائرة وأكثر من 900 شخص. وقد دخلت في نهاية شهر يونيو المدمرة الأمريكية "كارني" البحر الأسود للمشاركة في التدريبات.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن إجراء التدريبات الأوكرانية الأمريكية فكرة خطيرة، مضيفة أنها ستتعامل معها بشكل يليق بها.