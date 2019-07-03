روسيا تنهي إنشاء مشروع مروحية "مينوغا"

أعلن المدير العام لشركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي أنه في الوقت الحالي يتم تشكيل المهام التقنية للمروحية الجديدة "مينوغا".

قال المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" إنه تم الإنتهاء من العمل على مشروع المروحية الجديدة "مينوغا".

وأضاف بوغينسكي أنه تم قبول العمل. وهذا ليس مشروعا بحثيا، إنه نتيجة لمشروع تقني أولي.

ووفقا له، يتم الآن تشكيل المواصفات التقنية للمروحية.

وكان مصدر في المجمع الصناعي العسكري قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تسليم القوات البحرية الروسية مروحيات جديدة واعدة من مشروع جديد اسمه "مينوغا" تعمل عليه شركة "كاموف". وسيتم استبدال مروحيات "كا-27" متعددة المهام بها، نظرا لأن حجم "مينوغا" سيكون أصغر وستكون أقل وزنا.

كاموف "كا-27": هي مروحية عسكرية مضادة للغواصات، وظيفتها الكشف عن الغواصات على عمق يصل إلى 500 متر، بسرعة تصل 75 كيلومتر في الساعة وتدميرها، وهي تعمل في مجالات البحث. ويمكن أن تنفذ المهام التكتيكية بشكل منفرد أو في مجموعة؛ وتعمل في الظروف الجوية السيئة.