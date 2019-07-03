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    إطلاق صاروخ اعتراضي مضاد للصواريخ في ساحة تجارب ساري شاغان

    "المنتج 180" الروسي الغامض يثير إعجاب وسائل إعلام صينية

    Ministry of Defence of the Russian Federation
    رصد عسكري
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    تميز المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019" الذي عقد في كوبينكا بالقرب من موسكو بعدد من المنتجات الجديدة، كان أحدها "المنتج 180" الغامض.

    وتحدثت الصحيفة الصينية "سينا" عن "المنتج 180" الروسي الغامض.

    صاروخ الجيل الجديد:

    تم توقيع 40 عقدا حكوميا مع 27 شركة بقيمة إجمالية تزيد على تريليون روبل في إطار المنتدى. منها العقد الذي طال انتظاره الموقع بين وزارة الدفاع الروسية وشركة "سوخوي" للتزود بمقاتلات الجيل الخامس متعددة المهام "سو-57"، وعقد مع شركة "مروحيات روسيا" لتصنيع "مي-28إن إم" وأحواض بناء "أدميرالتيسكي" لبناء غواصة من مشروع 677 "لادا" وغيرها الكثير. ولكن الخبراء الصينيون يعتقدون أن الصفقة الأكثر أهمية مع مكتب تصميم الآلات "فيمبيل" الذي سوف يصنع صاروخ "المنتج 180" لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الروسية.

    قاذف صواريخ إس-400
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    صاروخ جديد لـ"إس-400" يضرب ما يختبئ وراء الأفق

    هذا جيل جديد من الصواريخ الموجهة متوسطة المدى من فئة "جو-جو" من سلسلة إر-77. وتم إصدار النسخة الأساسية من هذه الذخيرة في مصنع كييف "أرتيوم" وكانت مخصصة للتصدير فقط، وكان للتحديث تحت اسم "إر في في-أ ي" شعبية كبيرة في السوق. من بين 4000 صاروخ تم إنتاجها، حصلت الصين على سبيل المثال على حوالي الثلث. ولكن صناع السلاح الروسي، قرروا عدم الوقوف عند هذا.

    هكذا ظهر مشروع واسع النطاق لتحديث هذا الصاروخ. في المرحلة الأولى من البرنامج، تم تطوير صاروخ "إر-77-1" الذي كان يختلف عن النسخة الأولية بزيادة المدى إلى 110 كيلومتر. وفي المرحلة الثانية، كان من الفترض إنشاء ما يسمى ب"المنتج 180" أو كا-77إم، المخصص للمقاتلات الواعدة من الجيل الخامس، وكذلك "المنتج 180 بي دي" أو كا-77إم إيه بزيادة المدى.

    ووفقا للخبراء الصينيين، كا-77إم بالمقارنة مع غيرها في السلسلة يختلف كثيرا من حيث التصميم. تم بناء الصاروخ وفقا للمخطط الديناميكي الهوائي العادي بأجنحة ودواسات على شكل X، التي سمحت بزيادة مداه.

    وقالت صحيفة "سينا": "للوهلة الأولى، يبدو أن العسكريين الروس قرروا تصميم الصاروخ على أساس الأمريكي AIM-120. ولكن في الواقع مجمع صناعة الدفاع تقدم خطوة كبيرة إلى الأمام في مسألة إنشاء صاروخ من فئة "جو-جو" متوسط المدى".

    وتبين مخططات الصاروخ التي ظهرت في الإنترنت أن كا-77إم سيكون مزود بجناح رئيسي طويل وعجلة توجيه عادية. ويسمح هذا التصميم بالقضاء على عيوب الصواريخ متوسطة المدى من فئة "جو-جو" بسرعة الصوت. التصميم، الذي تم تطويره بواسطة متخصصين في صناعة الدفاع الروسية، لن يؤدي فقط إلى زيادة كبيرة في مدى الصاروخ ، ولكن أيضًا سيزيد من قدرته على المناورة، وفقا للمحللين الصينيين.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الصواريخ ذات التصميم التقليدي، مثل AIM-120، ليست قادرة على المناورة بسرعات تصل إلى سرعة الصوت، لأنه سيتعين عليها زيادة زاوية الهجوم بشكل كبير، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تدمير الشكل الديناميكي الهوائي".

    تجربة صاروخ مطوّر روسي للدفاع الجوي
    © Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation
    اختبار صاروخ "القرنفل" في الخريف

    قرر الخبراء الروس تثبيت "سطح ثابت صغير" أمام عجلة القيادة — وهو الجناح الذي يمكن أن ينتج "تأثيرًا تصحيحيًا"، والذي سيحل مشكلة الصواريخ الأمريكية (حتى أن الخبراء الأمريكيين أعجبوا ب"كا-77إم").

    الضربة القاضية للولايات المتحدة:

    بالإضافة إلى ذلك يوجد في "كا-77إم" محرك الوقود الصلب ثنائي النبض، الذي كما تؤكد الصحيفة يمكن أن يسمح للصاروخ بالمناورة على ارتفاعات عالية. وبفضل هذا يمكن للصاروخ تدمير الهدف على بعد 192 كيلومتر، أي أكثر بكثير من النظير الأمريكي من سلسلة AIM-120.

    بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد الصاروخ بنظام تحكم مشترك جديد يتكون من نظام الملاحة بالقصور الذاتي ورأس صاروخ موجه بالرادار النشط.

    وفقًا للخبراء الصينيين، اكتسبت روسيا "قبضة حديدية" حقيقية، ستؤدي إلى ضربة قاضية للولايات المتحدة في إنتاج صواريخ جو — جو. إن ابتكار "فيمبيل" يتجاوز أحدث صاروخ أمريكي AIM-120D من جميع النواحي، بحيث، على ما يبدو، يتم إعداد أسلحة فتاكة لـ"سو-57".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سلاح روسيا, روسيا
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