البحرين تنظم "مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي 2019" في أكتوبر المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 (بايدك)، عقد الدورة الثانية، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة لهذه الفعالية اجتماعا ترأسه قائد الحرس الملكي، رئيس اللجنة، اللواء الركن ناصر بن حمد آل خليفة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، التي أشارت إلى تأكيده على أهمية احتضان مملكة البحرين لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع في نسخته الثانية، ليكون ملتقى لكبرى الشركات العالمية تحت سقف واحد في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ووفقا للموقع الإلكتروني " الأمن والدفاع العربي "، فإنه، بعد النجاح الكبير، الذي حققته النسخة الأولى من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع عام 2017، مشيرا إلى بدء الاهتمام الشديد بالنسخة الثانية.

وقال الموقع: "بدأت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية للدفاع والأمن في دعم هذا الحدث، الذي يعد واحدا من أهم المعارض والمؤتمرات في مجال الدفاع، بصفته أحد أكثر الأحداث الاستراتيجية من نوعها في المنطقة".

وستنضم "كلاريون إيفنتس"، التي تعد أكبر منظم لفعاليات الدفاع والأمن في العالم، و"شركة فعاليات"، التي تتخصص في إدارة الفعاليات، ويقع مقرها في مملكة البحرين، إلى هذا الحدث المهم مرة أخرى.

ويتيح معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 الفرصة للشركات المشاركة فرصة لعرض أجهزتها ومعداتها عبر منبر دولي بارز.

ويعد المؤتمر الرفيع المستوى، الذي يقام على هامش معرض البحرين الدولي للدفاع، منصة قوية للاستماع إلى صانعي القرار الرئيسيين من القطاعات الحكومية والعسكرية والدفاعية، ما يتيح فرصا غير مسبوقة لمناقشة الابتكارات والحلول وفتح مجالات أكبر للتعاون.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 200 شركة عارضة في نسخة المعرض لعام 2019، وأن يقوم بزيارته أكثر من 10 آلاف زائر.