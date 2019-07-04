بالفيديو... مدمرة أمريكية تدخل البحر الأسود للمشاركة بمناورات الناتو البحرية

ونقلت قناة " زفيزدا " الروسية مقطع الفيديو وأشارت إلى أن سبب دخول المدمرة الأمريكية بحر الأسود هو بسبب مشاركتها في التدريبات العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت القناة أن الأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية يرافق هذه المدمرة، وكان قد وضع على أهبة الاستعداد لمواجهة أي حدث خلال المناورات البحرية العسكرية المقامة في أوكرانيا والتي تشارك خلالها قوات بحرية من الناتو.

ويشارك في المناورات العسكرية البحرية حوالي 900 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وتركيا وجورجيا بمشاركة أكثر من 30 قطعة عسكرية مختلفة.

ويذكر أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، كانت قد عبرت، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا،ً في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاثة والبحارة الـ 24 ، وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة.