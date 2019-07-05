تسجيل
16:28 05 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    الجيش الإسرائيلي

    إسرائيل: نتائج استخدام القوات الخاصة في لبنان تشعل حربا داخل الجيش

    © AP Photo / Baz Ratner
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    120

    شاركت قوات العمليات الخاصة في الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006.

    بدأت إسرائيل عدوانها على لبنان في عام 2006 بقصد تدمير "حزب الله" ونزع سلاحه، وهو الهدف الذي فشلت إسرائيل في تحقيقه خلال حربها السابقة على لبنان.

    كما هدفت الحرب الإسرائيلية الجديدة على لبنان إلى استعادة قدرة الردع الإسرائيلية بعدما تزعزعت منذ عام 2000.

    عمليات خاصة

    كان لقوات العمليات الخاصة إسهام في ثلاث عمليات للحرب الإسرائيلية على لبنان في عام 2006، عملية 1 —2 أغسطس/ آب؛ وعملية 4 — 5 أغسطس؛ وعملية 18 — 19 أغسطس.

    هدفت العملية الأولى التي نفذها الجيش الإسرائيلي في بعلبك بمشاركة قوات خاصة تابعة لرئاسة أركان الجيش الإسرائيلي وقوات خاصة تابعة للقوات الجوية، إلى الاستيلاء على مواقع هامة واحتلال مرتفعات تتيح للمعتدين السيطرة على المنطقة.

    واستعانت القيادة الإسرائيلية لتحقيق أهداف هذه العملية بالجنود المظليين الذين يصلون إلى الأماكن المزمع احتلالها على متن طائرات هليكوبتر. ووصفت المصادر الإسرائيلية مشاركة عناصر القوات الخاصة في هذه العملية بأنها فعالة على الرغم من إسقاط إحدى الطائرات التي استقلوها.

    وأنيطت المسؤولية لتنفيذ العملية الثانية في صور بقوات خاصة تابعة للقوات البحرية الإسرائيلية. وأخذ مخططوها في الاعتبار فشل عملية مماثلة عام 1997 عندما وقع منفذوها في كمين ولقي 11 عنصرا منهم حتفه.

    أما العملية الثالثة فأنيطت المسؤولية لتنفيذها في منطقة بعلبك بقوات خاصة تابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي؛ وهدفت العملية إلى تدمير صواريخ المقاومة اللبنانية وقواذفها. وحققت القوات الإسرائيلية التي أنيطت بها المسؤولية لتنفيذ هذه العملية، نتائج ولكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح المنشود بدليل أن عدد عمليات القصف الصاروخي ظل كبيرا.

    جنود الجيش الإسرائيلي
    © Sputnik .
    جنود الجيش الإسرائيلي

    النتائج  

    نظرا لنتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان في عام 2006 يمكن القول إن إسرائيل خسرت حربها، فلم يحرر جيشها الأسرى، ولم يستعد هيبته وقدرته الرادعة ولم ينزع سلاح "حزب الله".

    أما بالنسبة لنتائج استخدام قوات العمليات الخاصة خلال الحرب على لبنان فإنها دفعت ببعض القادة العسكريين الإسرائيليين إلى اقتراح ما يجب، برأيهم، أن يعزز قوات العمليات الخاصة ويمكّنها من تحقيق نتائج إيجابية خلال الحروب المحتملة.

    فوفقا للخبير العسكري أناتولي تسيغانوك، يدعو أحد الاقتراحات أو الخيارات إلى إنشاء قوات موحدة للعمليات الخاصة تضم القوات الخاصة التابعة لرئاسة أركان الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية والقوات البحرية وربما وحدات أخرى.

    وحسب معلومات الخبير فإن القيادة العسكرية الإسرائيلية ليست مستعدة لاعتماد هذا الخيار لأن القوات الجوية والقوات البحرية لا تريد التخلي عن قوات العمليات الخاصة حتى بشرط أن تظل هذه القوات تعمل لمصلحة القوات الجوية والقوات البحرية، فبدأت حرب خلال الاجتماعات التشاورية بين أفرع القوات المسلحة.

    الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك
    © Sputnik . Zahraa Al Amir
    الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك

    انظر أيضا:

    إسرائيل تخوض حربا لا يمكن كسبها
    أخطاء فادحة لمخابرات الجيش الإسرائيلي في حرب لبنان
    روسيا تفاجئ مخابرات الناتو
    الكلمات الدلالية:
    رصد عسكري, قوات خاصة, حرب, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إعلان لمجموعة تصاميم ربيع-صيف لعام 1966
    الحنين إلى أزياء الستينيات: أناقة الفتيات السوفيتيات
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب المعلومات السرية
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب البيانات الشخصية لدى مستخدميها
    بندقية القناصة توتشنوست (الدقة) الروسية
    بندقية القناصة "توتشنوست" (الدقة) الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك