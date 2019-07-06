وسائل إعلام: "توماهوك" الأمريكية حلقت بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية

وفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة "سينا" الصينية، شنت السفن الحربية الأمريكية، التي استفادت من الهجوم الإسرائيلي في 1 يوليو تموز، هجوما صاروخيا على مواقع الإرهابيين في ضواحي مدينة حلب السورية.

وزعمت الصحيفة أنه تم إطلاق العديد من صواريخ "توماهوك" كروز من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط​​، والتي حلقت في الجوار المباشر لقاعدة حميميم الجوية الروسية.

ونقلت الصحيفة عن Associated Press أن:

"مدمرتين من فئة "أرلي بيرك" من الأسطول الأمريكي السادس شاركت في الهجوم الصاروخي الليلي. وتعرض معسكر المسلحين للضربات، الذي كان فيه حوالي 180 إرهاربي. وحصلت مخابرات البنتاغون في وقت سابق على إحداثيات المسلحين. بعد ذلك أطلقت المرمرات الصواريخ المجنحة "توماهوك" ودمرت ثمانية مرتزقة، ومنهم جزائريان وتونسيان وسوري ومصري واحد".

وتفيد التقارير أن صواريخ كروز الأمريكية حلقت على بعد بضعة كيلومترات فقط من قاعدة القوات الجوية الروسية حميميم.

وتعتقد الصحيفة أن الجيش الأمريكي هكذا تحقق من الاستعداد القتالي واستجابة أنظمة الدفاع الجوي الروسية. في الجو، ليس بعيدًا عن الساحل السوري، في هذا الوقت كانت طائرة الاستخبارات الإلكترونية للقوات الجوية الأمريكية.

ولكن المعلومات لم تؤكد بشكل رسمي.