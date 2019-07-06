الناتو يجد ذريعة لتعزيز الدفاع الصاروخي في أوروبا

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أوروبيين لم يذكروا أسمائهم أن الناتو يدرس إمكانية تحديث الدفاع الصاروخي في أوروبا حتى تتمكن الأنظمة من تدمير الصواريخ الروسية.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن هذا مرتبط بإيقاف معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في روسيا.

ويريد الناتو تحديث أنظمة الدفاع الصاروخي Aegis Ashore في رومانيا وبولندا، التي يمكن أن توفر رادارات اعتراضية حديثة لمواجهة الصاروخ المجنح 9إم729.

في وقت لاحق في يوم الجمعة، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن أنظمة الدفاع الصاروخي في أوروبا ليست موجهة ضد روسيا.

وقال ستولتنبرغ:

أنظمة الدفاع الصاروخي التابعة لحلف الناتو ليست موجهة ضد روسيا وليست قادرة علة إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية العابرة للقارات. هذه الأنظمة مصممة لصد التهديدات من خارج منطقة أوروربا والمحيط الأطلسي.

وأضاف الأمين العام للناتو أن الحلف سيتكيف مع عالم بدون معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وبعيدة المدى بعد انتهاء المعاهدة.