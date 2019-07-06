اختبار مروحيات "مي-38" الجديدة في درجات الحرارة العالية وفي الجبال

أعلنت الخدمة الصحفية لمصنع "ميل" أن المروحيات الجديدة "مي-38" اختبرت في ظروف قاسية: في درجات الحرارة العالية وفي الجبال.

بالإضافة إلى ذلك أجرى أخصائيو شركة "ميل" سلسلة من الرحلات الجوية وفقا لقواعد رحلات الطيران.

وقالت الخدمة:

"جرت الاختبارات في منطقتين، في أستراخان فحصوا كيفية تحمل الطائرة في درجات حرارة تصل إلى أكثر من 45 درجة. وفي إلبروس، تم اختبار الطائرة في الظروف الجبلية العالية. قامت بأكثر من 50 طلعة جوية. أثبتت مي-38 قدرتها على التحليق في ظروف درجات الحرارة العالية وعلى ارتفاعات تصل إلى 3000 فوق مستوى سطح البحر وفي ظروف انعدام الرؤية للمعالم والأفق".

وكما اختبرت "مي-38" في وقت سابق في ظروف درجات الحرارة المنخفضة للغاية. وجرت الاختبار في قاعدة مطار "ميرني" وموقع "ناكين" في ياكوتيا.

:وقال أندريه يوغينسكي، المدير العام لشركة "مروحيات روسيا"

إنه سيتم اختبار نظام جديد في المروحية وكذلك سيكون هناك دوارات جديدة تحمل المراوح. ومن المقرر الاختبار في المستقبل القريب.

يذكر أنه يوجد في مي-38 محركات اقتصادية للغاية تي في7-117في، ونظام رقمي للملاحة الجوية يظهر البيانات على خمس شاشات، ونظام وقود مقاوم للانفجار.