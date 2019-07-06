الدبابة العادية تصبح غير مرئية... كيف هذا

بينما يتواصل العمل في تطوير الأسلحة المضادة للدروع، يستمر المسعى إلى إيجاد ما يحمي المدرعات في ميدان القتال.

وفي المعرض العسكري "أرميا" الذي أقامته وزارة الدفاع الروسية في ريف العاصمة موسكو مؤخرا تم عرض ما يجعل الدبابات تتوارى عن عيون أجهزة الاستطلاع والرادار والأسلحة ذات الدقة العالية.

ويمكن أن تصبح الدبابة "غير مرئية" بفضل كساء التمويه "إم إم كا-بي3". وارتدته دبابة "تي-72بي3" في المعرض. وتختفي الدبابة (أي دبابة) عن شاشة الرادار عندما ترتدي هذا الكساء، وتحتفظ في الوقت نفسه بقدراتها الحركية والقتالية.

ولا يتأثر الكساء بالبرد الشديد والقيظ القاسي. ويمكن تغطية أي دبابة وأي آلية ذات عجلات أو مجنزرة به.