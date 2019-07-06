المرحلة النهائية من اختبارات صاروخ "سارمات" تبدأ العام المقبل

وفقًا لرئيس روسكوسموس، دميتري روغوزين، فإن العمل على منظومة سارمات في الوقت الحالي تجري حسب المواعد المحددة.

وصرح المدير العام لشركة روسكوسموس، دميتري روغوزين أن المرحلة الأخيرة من اختبار منظومة سارمات ستبدأ في نهاية عام 2020.

وقال روغوزين خلال زيارته الشركة المصنعة "كراسماش" في كراسنويارسك:

"نحن نجري اختبار إطلاق النار، وفي نهاية العام سيتم الانتهاء من جزء كبير من اختبارات إطلاق النار. ونخطط حتى نهاية العام القادم 2020 للبدء بمرحلة اختبارات الطيران".

وأضاف رئيس "روسكوسموس" في الوقت نفسه أن العمل على مجمع "سارمات" يجري اليوم في موعده المحدد.

في وقت سابق في منتدى"آرميا-2019" لأول مرة كشفت الخصائص التكتيكية والفنية للصاروخ الباليستي "سارمات"، وبالتالي، فإن مدى إطلاق النار من الأسلحة 18 ألف كيلومتر، وكتلة السلاح — 208.1 طن. كتلة الحمولة حوالي عشرة أطنان.

طول الصاروخ 35.5 متر، وقطره ثلاثة أمتار. كتلة الوقود 178 طن.

"سارمات" مجهز برأس منقسم مع وحدات من التوجيه الفردي.

نظام صواريخ سارمات هو مجمع استراتيجي روسي من الجيل الخامس. تم إنشاؤه ليحل محل قوات إر-36إم "فويفودا" في القوات.