أنظمة الدفاع الجوي "بوك" لأول مرة تستخدم صواريخ جديدة

وقوات الدفاع الجوي في كورسك في المنطقة العسكرية الغربية أول من حصل على أحدث منظومات دفاع جوي "بوكإم3". ويكمن التعرف على هذه المنظومة من عدد الأسلحة التي زادت فيها: ستة صواريخ بدلا من أربعة. ولكن التغييرات الأساسية مخفية عن الأنظار.

وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة الغربية:

"زاد مدى الإطلاق وفعالية العمل مع الأهداف الطائرة على ارتفاعات منخفضة. وزادت سرعة عمل المنظومة. إذا كان يحتاج الطاقم لخمس دقائق من أجل تشغيل المنظومة وفحص استعدادها للعمل، فإن المنظومة الحديثة تفحص نفسها بشكل تلقائي وأسرع بكثير".

صواريخ 9إم317إم، التي يجب أن تطلقها قوات الدفاع الجوي في أسترخان، لتدمير أهداف على ارتفاع من 300 كيلومتر، أسرع بكثير وقادرة على المناورة بشكل أفضل من سابقاتها. وتم تطوير برنامج المحرك، وتم تزويد الصواريخ بنظام توجيه. عند الاقتراب من الهدف بتم تشغيل الرأس الحربي الموجه النشط بواسطة رادار صغير ولكنه قوي. وأظهرت صواريخ 9إم317إم نتائج جيدة خلال الاختبارات، حيث ضربت على نحو فعال أهداف طائرة مختلفة في ظروف التشويش الإلكتروني للعدو.