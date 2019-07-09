درع فضائي... الكشف عن ميزات جديدة لمنظومة "إس-500" الروسية

ستقوم منظومة الدفاع الجوي الروسية الأحدث "إس-500"، والتي ستدخل الخدمة في القريب العاجل، بالإضاقة إلى اعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والبحث عن الأقمار الصناعية، فإنها ستؤمن الحماية من الأسلحة الفضائية.

وفي وقت سابق، أعلن أحد مؤسسي المنظومة، النائب الأول لمدير شركة "ألماز — أنتيي"، سيرغي دروسين، عن قدرات المنظومة الفضائية.

تكنولوجيا جديدة

وقال إنه لعمل "إس-500" خارج الغلاف الجوي، احتجنا إلى حلول تكنولوجية جديدة.

وأضاف أن منظومة "إس-500" لن تحل مكان سابقاتها "إس-400" و"إس-300" بل لها دور تكميلي مختلف تمام. حيث سوف تدمر الأهداف السريعة والتي لا تستطيع المنظومات الحالية إسقاطها، مشيرا إلى أن "إس-500" سيدخل حيز الخدمة في أقرب وقت.

وهناك ميزة أخرى لمنظومة "إس-500"، حيث سيتم استخدام أنواع مختلفة من الرادارات للكشف عن أنواع مختلفة من الأهداف وتتبعها، وسيتم إسقاطها بصواريخ مختلفة أيضا. كما أن هذه المنظومة ستعمل مع منظومات الدفاع الجوي الأخرى.