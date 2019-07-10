النرويج تعلن عن تسرب إشعاعي من غواصة سوفيتية غارقة

أكدت وكالة السلامة النووية النرويجية أن الإشعاع بالقرب من الغواصة النووية السوفيتية "كومسوموليتس" التي غرقف في بحر النرويج، أعلى ب100 ألف مرة من مياه البحر النقية.

وكتبت الوكالة على صفحتها على التويتر: "هكذا تبدو الغواصة السوفيتية "كومسوموليتس"- بعد مرور 30 عاما على غرقها في بحر النرويج. حصل الباحثون على الصور الأولى للحطام في وقت متأخر من مساء الأحد".

Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag – 30 år etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv — Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) July 8, 2019

وأكدت الوكالة أنه من بين العديد من العينات، التي أخذت من فتحات التهوية في غواصة "كومسوموليتس"، أظهرت إحداها مستوى إشعاع يتجاوز 100 ألف مرة مؤشرات مياه البحر النظيفة، وفقا لموقع RNS.

من المتوقع أن التسرب قد حدث بسبب التلف التدريجي للهياكل الداخلية للغواصة.

غواصة ك-278 "كومسموليتس" من الجيل الثالث- بنيت في عام 1983. وغرقت في 7 أبريل/ نيسان عام 1989 بسبب حريق. وتوفي 42 شخصا. تقع الغواصة على عمق 1700 متر.