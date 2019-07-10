حروب المستقبل: كيف تقاتل "بانتسير" الروبوتات

يمكن لمنظومة الدفاع الجوي "بانتسير إس إم" التي عرضت في المنتدى الدولي "آرميا-2019" القتال ضد الأهداف التي تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت. لمكافحة الأهداف الجوية في المستقبل، سوف يتم تزويد المنظومة بالذكاء الاصطناعي.

وفقا لنائب رئيس قوات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لقوات الفضاء الروسية، العقيد يوري مورافكين، فإن منظومة "بانتسير-إس" لديها احتياطي كبير للتحديث. نتيجة لهذا، يمكن أن تتعامل الإصدارات الجديدة من المنظومة بفعالية مع القذائف الصاروخية من نوع غراد والطائرات الصغيرة الحجم المسيرة. ومع ذلك، يلاحظ الخبراء العسكريون، أنه في المستقبل، ستخاض الحروب بالاستخدام المكثف لصواريخ كروز التي تفوق سرعة الصوت، والطائرات المسيرة الانتحارية وجميع أنواع أسلحة التدمير العالية الدقة.

وقال مورافكين لصحيفة "كراسنايا زفيزدا":

"لن تكون المعركة الجوية في المستقبل، خاصة في خط الدفاع الأخير، مبارزة أطقم الصواريخ المضادة للطائرات وطياري المقاتلات التكتيكية، بل قتال مع آلات — ذكية ودقيقة تعمل كجزء من مجموعات كبيرة، على أعلى المستويات، وغالبًا وفي حالة تفوق سرعة الصوت، إنه لمثل هذه المعارك المضادة للطائرات، يتم إنشاء منظومة "بانتسير-إس إم".

لذلك، سيتم تزويد نظام "بانتسير إس إم" بوسائل جديدة تماما للاستطلاع وتوجيه الصواريخ، وأجهزة كمبيوتر عالية السرعة، وصاروخ جديد موجه ضد الطائرات. سيكون لديه مدى أبعد ورأس حربي أكثر قوة. ومع ذلك، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن المنظومة الجديدة سوف تحصل على عناصر من الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تحرك المنظومة تلقائيا في المعركة ضد العدو الجوي والخروج من ساحة المعركة كمنتصر.