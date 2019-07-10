القوات الفرنسية تحصل على طائرة جديدة

حصلت المديرية العامة للتسلح في فرنسا على ثاني طائرة نقل وتزويد بالوقود متعددة الأغراض "أ330-إم أر تي تي فينيكس".

وتم إرسال الطائرة إلى القوات الجوية العسكرية الفرنسية قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر، مع مجموعة من معدات المساعدة الطبية والإخلال إيفاسان، وفقا لموقع زيير.

تم إنشاء الطائرة "أ330-إم أر تي تي فينيكس" على أساس الطائرة المدنية "إيرباص أ330" للقيام بمهام عسكرية تتعلق بدعم الطائرات الهجومية والمساعدة في توفير الأمن ونقل القوات وأيضا إجلاء الجرحى وكذلك كوسيلة مساعدة طبية.

وبفضل تعدد استخداماتها يجب أن تحل الطائرة مكان أسطولين جويين في وقت واحد، اللذين يقومان بمهام مختلفة. من بين الطائرات التي سيتم تبديلها، طائرة النقل "سي135-إف إر وكي سي135 إر"، وكذلك طائرات نقل الأفراد والبضائع أ310 وأ340.

تتضمن معدات الطائرات نظام Cobham 905E للتزود بالوقود مع وجود خراطيم مخروطية مثبتة تحت الأجنحة، بالإضافة إلى نظام Cobham 805E مع خرطوم ونظام ARBS مع قضيب للتزود بالوقود يقع في الجزء الخلفي من جسم الطائرة، والذي يسمح بتزويد عدة طائرات بالوقود في وقت واحد.

الحد الأقصى لمقدار الوقود المنقول هو 111 طنا. تتيح الطائراتA330-MRTT التي تسلمتها فرنسا، نقل ما يصل إلى 380 مسافرًا، وستسمح مجموعة EVASAN بنقل 12 شخصًا مصابًا بجروح خطيرة يحتاجون إلى تدخل طبي ومراقبة مستمرة، أو 40 شخصًا يعانون من إصابات طفيفة، مما يتطلب اهتمامًا أقل من الطاقم الطبي.

يحتوي الإصدار العادي للطائرة A330-MRTT على مقصورتين للشحن، مما يسمح بنقل المعدات العسكرية على 8 منصات، والوزن الإجمالي للحمولة باستثناء الوقود يمكن أن يكون 45 طن.

يتم تثبيت محركين توربوفان من طراز Rolls-Royce Trent 772B على طائرة A330-MRT Phénix وتبلغ السرعة القصوى 880 كم / ساعة، ومدى الرحلة 14.8 كم.