أردوغان: تركيا تستخدم "إس-400" في حال تعرضها لهجوم

وقال الرئيس التركي وهو عائد من زيارة إلى البوسنة والهرسك: "لدينا الحق والإمكانية لاستخدام "إس-400" في الوقت والمكان الذي نريده. نحن سنفعل هذه المنظومة، إذا تعرضنا للهجوم، ولهذا السبب قمنا بالاستثمار فيها"، وفقا لصحيفة "ينيي شفق".

وكرر أن تركيا لن ترفض شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

أثار شراء أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، فضيحة دولية بين تركيا والولايات المتحدة: طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن الصفقة وشراء مجمعاتها باتريوت بدلا عنها. في حالة الرفض، لم تستبعد واشنطن إمكانية تأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات التركية من طراز F-35 ،لكن تركيا رفضت تقديم تنازلات. ومع ذلك، بعد قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا، أصبح الوضع بين الولايات المتحدة وتركيا أقل توتراً، على حد قول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.