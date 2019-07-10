"تتجاوز نظائرها الغربية"...ما هي قدرات أحدث مدفعية روسية

ووفقا لخطط وزارة الدفاع الروسية، ستنتهي الاختبارات كلها في عام 2020. وستحل محل مدفعية "مستا-إس" التي أنشئت في الثمانينيات.

ويعتقد الخبراء أن المدفعية الجديدة ستتجاوز كل نظائرها الغربية والمحلية بإمكانياتها القتالية.

المهمة الرئيسية لـ"كواليتسيا"، القيام بالقصف المكثف للعدو. والمدفعية الجديدة قادرة على تدمير الأهداف ومن ثم تغيير موقعها بسرعة.

وتستمر شركة "أورال فاغون زافود" في اختبارات المدفعية من الجيل الجديد "كوليتسيا-سي في"، حسب تقرير الشركة لعام 2018. وأوضح التقرير أنه في العام الماضي تم إجراء المرحلة الثامنة من أعمال التطوير.

وجاء في التقرير:

"من بين الأولويات في عام 2018 إنشاء منظومة مدفعية متعددة الأنواع عيار 152 ملم "كواليتسيا-سي في". وأجريت الاختبارات الأولية في حقول التدريب، وتستمر الاختبارات في عام 2019".

وفقا لوزارة الدفاع الروسية، يتم اختبار 12 قطعة من "كواليتسيا" (التحالف) الآن. ستستمر الاختبارات حتى عام 2020. وبحسب نتائج الاختبارات، يجب أن تأخذ الإدارة العسكرية قرارا حول شرائها.

يتم إنشاء "كواليتسيا" لصالح القوات البرية لتحل محل 2إس19 "مستا-إس" جزئيا. والمدفعية الجديدة مصممة من أجل تدمير الدبابات ومنظومات المدفعية ووسائل إطلاق النار المختلفة، ووسائل الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي ووالهياكل الهندسية ومراكز القيادة للعدو.

لاحظ مؤسس بوابة Military Russia ، دميتري كورنيف، في محادثة مع "آر تي" أن المهمة الرئيسية للمدفعية الذاتية الدفع هي إنشاء ما يسمى بعمود النار: القصف المكثف يمهد الطريق أمام الوحدات الفرعية للدبابات والبنادق الآلية.

وقال كورنيف:

"هاوتزر تطلق النار على مسار مفصلي. هذا يسمح بتدمير الأهداف الثابتة بشكل فعال على مسافة 20-30 كم أو أكثر. الميزة الرئيسية للمدافع الذاتية الدفع تكمن في التنقل. بعد أن تطلق النار، ق تغيير موقعها، وتتجنب الرد".

لحقناهم وغلبناهم:

بدأ العمل البحثي حول "كواليتسيا"، في منتصف التسعينيات، على ما يبدو، داخل أسوار المعهد المركزي للأبحاث بيتريل للأبحاث في نيجني نوفغورود، وهو جزء من شركة أورال فاغون زافود تم تجميع أول مدفعية ذاتية الدفع بمدفع مزدوج السبطانة، كان من المفترض أن المدافع ذاتية الدفع تطلق بالتناوب من كلا السبطانتين. وكان معدل سرعة الإطلاق 15-16 طلقة في الدقيقة الواحدة.

ولكن وزارة الدفاع الروسية طلبت إنشاء مدفعية بسبطانة واحدة، ونتيجة لذلك، قام معهد بترل للأبحاث والتطوير بعمل واسع النطاق لتغيير تصميم "كواليتسيا".

وأشار كورنيف إلى أن مدفعية بسبطانة مزدوجة مفضلة أكثر من بسبطانة واحدة.

وقال:

"جميع الجيوش الرائدة في العالم لطالما حلمت بهذه الأسلحة، أستطيع أن أفترض أن سبب تغيير مفهوم "كواليتسيا هو أن نسخته الأولية تنص على تنفيذ حلول تكنولوجية معقدة للغاية وأن إنتاج المدفعية ذات السبطانة المزدوجة يمكن أن يتأخر إلى أجل غير مسمى".

وتم عرض "كواليتسيا" للعامة أحادية السبطانة في العرض العسكري 9 مايو عام 2015.

يذكر أنه في مايو 2015 ، قال نائب المدير العام لأورال فاغون زافود للمعدات الخاصة فياتشيسلاف خاليتوف في مقابلة مع Lenta.Ru

إن الألمان كان لديهم نظام المدفعية الواعد (Runzerhaubitze 2000). وبعد إنشاء "كواليتسا"، كان المطورون الروس متقدمين على زملائهم الغربيين في بعض الجوانب.

وأوضح خاليتوف: "نحن لم نلحق بهم فحسب: تميزت منظومتنا عن المنظومة الألمانية في نواح كثيرة، بما فب ذلك في العمليات الآلية".

وتابع: "زاد معدل السرعة، وقوة الذخيرة وغيرها من الخصائص. لا يمكنني أن اسمي أرقام محددة، إنها مغلقة الأن، ولكننا تجاوزنا المنظومة الألمانية من حيث الإمكانيات المتكاملة".

في أبريل/نيسان 2016، وصف نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف "كواليتسيا" بالمدفعية الفريدة من نوعها. ووفقا له هذه المدفعية ستكون "مدفعية المستقبل". وأشار إلى أنه يمتلك جيشان فقط في العالم هذه المنتجات (على ما يبدو كان يقصد ألمانيا).

على الرغم من تشابه "كواليتسيا" مع المدفعية السوفيتية بالمظهر الخارجي إلا أنها تختلف كثيرا في جوهرها، يوجد فيها برج غير مأهول، مثل دبابة الجيل الثالث تي-14. الطاقم في كبسولة مدرعة ومفصول عن الذخيرة: في حالة تفجير القذائف، يجب ألا يصاب أفراد الجيش بجروح خطيرة.

تتجاوز "كواليتسيا" بشكل ملحوظ سلفها في الخصائص التكتيكية والفنية. يتراوح الحد الأقصى لإطلاق النار بين 70 و 80 كم (مقابل 24 كم للنسخة غير المحدثة "مستا-إس")، ومعدل إطلاق النار أكثر من 10 طلقات في الدقيقة (مقابل 6-8)، وكمية الذخيرة 70 قذيفة (مقابل 50)، والسرعة على الطريق السريع 90 كم / ساعة (مقابل 60 كم / ساعة).

الفرق المهم بين "كواليتسيا" و"مستا-إس" هو التحميل التلقائي للذخيرة. يتم تحميلها من الجزء الخلفي ويستغرق وقتًا أقل من الوقت في تستغرقه السوفيتية — لا يستغرق تحميل قذيفة واحدة أكثر من عشر ثوانٍ.

تمكن المهندسون الروس من زيادة قوة مدفع "كواليتسيا" باستخدام سبائك جديدة في تصميم السبطانة. تم أيضًا ابتكار تقنية تبريد للأدوات: بحيث لا تسخن السبطانة، يتم حقن سائل خاص فيها، مكوناته سرية.

كل شيء يحدث تلقائيا:

جميع عمليات الإدارة في المدفعية تقريبًا تتم بشكل آلي بفضل الإلكترونيات الحديثة. أحدث معدات الحوسبة قد حسنت بشكل كبير دقة المدافع ذاتية الدفع. يتنبأ مجمع ضبط إطلاق النار، المثبت عليها، بمكان سقوط القذيفة حتى قبل إطلاقها. يأخذ النظام في الاعتبار سرعة الرياح وهطول الأمطار وغيرها من العوامل المتعلقة بالأحوال الجوية.

المعدات الموجود في "كواليتسيا" قادرة على اختيار نوع القذيفة وعدد الذخيرة اللازمة لتدمير الهدف دون تدخل بشري. وكذلك يمكن التحكم فيها عن بعد.