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12:53 10 يوليو/ تموز 2019
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    طائرة برمائية

    الكشف عن خصائص السفينة الطائرة الروسية "تشايكا"

    © Sputnik . Yuri Somov
    رصد عسكري
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    أعلن المدير العام لشركة "مورينسيس- أغات" المطورة لمشروع السفينة الطائرة الإكرانوبلان، غيورغي أنتسيف، أن "تشايكا" يمكن أن تصبح متنوعة النقل وتتشر على الماء والضفاف والمطارات.

    وقال أنتسيف لوكالة "سبوتنيك": "يمكن أن يكون لديها خصائص برمائية جيدة وتذهب إلى الشاطئ بمنحدر يصل إلى خمسة في المئة، بالإضافة إلى الطيران كطائرة ليكون مقرها في المطارات. من الممكن تركيب هيكل هناك"، مذكرا أن كتلة هذه الطائرة هي 54 طنا، منها 15 حمولة. "تشايكا" (النورس) قادرة على الطيران لمسافة تصل إلى ثلاثة آلاف كيلومتر".

    وفقًا لأنتسيف، فإن المؤسسة لن تنشئ إكرانوبلان من "الحديد" حتى يتم حل مشكلة التمويل. بدلاً من ذلك، سيقدم المطورون نموذجًا حقيقيا يمكن من خلاله تعيين أي معلمات توجيه (نقاط البداية والنهاية، والوقت من اليوم، وظروف الطقس) ومعرفة كيفية تعامل"تشايكا" مع مهامها.

    يعتقد المطورون أنه يمكن استخدام "تشايكا" لتطوير منطقة القطب الشمالي، حيث أن الإكرانوبلان لا تعتمد كثيرا على الطقس كما تعتمد عليه المروحيات. بالإضافة إلى القيام بدوريات على الساحل، بمساعدة "تشايكا"، سيكون من الممكن تنفيذ عمليات الإنقاذ وتوصيل المتخصصين إلى الحقول البحرية.

    وأضاف أنتسيف:

    "يمكن أن يكون هناك قارب إنقاذ في حجرة الشحن الخاصة، حيث سيكون من الممكن القيام بأعمال الإنقاذ والتفتيش. وبعد ذلك يمكن إعادة تحميل القارب والتحليق بأمان".

    ويوجد في "تشايكا" نظام رؤية الأشياء على طول الطريق لمسافة عدة كيلومترات لمساعدة الطيار في تجنب العقبات ويتم مسحها ضوئيا وتحليل الظروف الجوية وتحديد أفضل الطرق لتخطيها.

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    الكلمات الدلالية:
    سلاح روسيا, روسيا
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