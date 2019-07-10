تجدد الحاجة إلى دبابة تقاتل في سوريا

وأعلنت شركة "أورال فاغون زافود" الروسية المصنعة للدبابات مؤخرا أنها تعاود تصنيع المواسير لمدافع دبابات "تي-62" وقذائفها.

​وأكد صانع الدبابات الروسية على هذا النحو تجدد الحاجة إلى الدبابات التي تشارك في حرب سوريا على الإرهاب، وفقا للخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي.

وتعتبر الجزائر أيضا من كبار مستخدمي دبابات "تي-62". يذكر أن ترسانة الجزائر من الدبابات تضم حوالي 300 دبابة من طراز "تي-62".

ويشار إلى أن الجزائر بدأت ترمم دبابات "تي-62". ويدل على ذلك صور نُشرت مؤخرا على شبكة الإنترنت، إذ تظهر فيها عشرات الدبابات التي خضعت للترميم.

ويبدون كما قالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، أن تفاقم الوضع العسكري والسياسي في المنطقة يجبر الجزائر على اتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز قدرتها الدفاعية تشتمل على إعادة الدبابات المخضرمة للخدمة.