تزويد المقاتلات الأمريكية بأجهزة استشعار للكشف عن الأجسام الغامضة

بدأ الاهتمام في الأجسام الغامضة في الطائرات العسكرية الأمريكية. وهذا مرتبط بعدد من الحوادث الغريبة، التي واجه فيها الطيارون في البحرية الأمريكية أجساما غامضة في المجال الجوي الخاضع لسيطرتهم.

وسيتم تزويد الطيران البحري بأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء، لكي تتعرف على الأجسام الغامضة.

كان العامل الرئيسي في اكتشاف عدد كبير من الأجسام الغامضة، بغض النظر عن أصله، هو الثورة في الرادار. بفضل التقنيات الحديثة، أصبح رادار الطيران الحديث أكثر حساسية من سابقيه، ويرى أكثر وأبعد، وفقا لموقع The Drive.

ومع ذلك، فإن المزيد من الاكتشافات تنتظر الطيارين الأمريكيين في المستقبل القريب، عندما يتم تزويد مقاتلات F / A-18 Super Hornet و F-16 بحاويات رؤية بأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء.

تخلى سلاح الجو الأمريكي عن أنظمة البحث بالأشعة تحت الحمراء في الستينيات، عندما كانت هذه المستشعرات غير مكتملة، وكانت المعلومات التي تقدمها قليلة الفائدة في حل المهام القتالية. على العكس من ذلك، فإن مصممي الطائرات السوفيتية والروسية، يحسنون باستمرار أنظمة الكشف البصري الإلكتروني — يتم تثبيتها على جميع الطائرات المقاتلة الحديثة التابعة للقوات الجوية الروسية. لا تعمل مجسات الأشعة تحت الحمراء على مسافات بعيدة مثل الرادار — الحد الأقصى اليوم هو 80-100 كيلومتر. وكما اتضح مؤخرًا، فإنها ترى الطائرات الشبح بشكل جيد.

تصبح مزايا أنظمة الأشعة تحت الحمراء أكثر وضوحًا إذا كان هذا الجهاز مقترنًا برادار الطائرات — يحدد كلا المجمعين ويكمل كل منهما معلومات الآخر. على سبيل المثال، تحتوي حاوية رؤية Legion Pod المطورة للطائرة F-16 على مجسّين للأشعة تحت الحمراء يعملان على اتصال مستمر مع رادار المقاتلة. يكتشف الرادار الهدف، لكنه لا يستطيع تحديده بسبب السطح العاكس الصغير أو التشويش الإلكتروني من العدو أو لسبب آخر. يأتي مستشعر IR واسع النطاق من حاوية معلقة تحت جسم الطائرة. يراقب الهدف ويبلغ موقعه للرادار إذا فقد جسمًا. أخيرًا، يتم استخدام مستشعر بصري آخر، مستهدف بدقة، لمرافقة الهدف وإرسال صواريخ إليه.

يمكن استخدام هذا النظام للهجوم في الوضع "الصامت"، عندما تقوم المقاتلة بإيقاف تشغيل الرادار، وبالتالي غير معرضة لخطر الصواريخ.

تستخدم المقاتلات الروسية بنشاط محطاتهم البصرية والأشعة تحت الحمراء — ولكن ليس لمراقبة الأجسام الغامضة. لديهم ما يكفي من طائرات الاستطلاع وغيرهم من الضيوف غير المدعوين ، الذين يحلقون باستمرار بالقرب من حدود روسيا الاتحادية.