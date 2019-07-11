روسيا تطور غواصة مستقبل تشبه "الصحن الطائر"

أعلن المدير العلمي لمركز الأبحاث الحكومي "كريلوف"، فاليري بولوفينكين، أن الغواصات ستصبح من دون طاقم ومن الممكن أن تشبه الصحون الطائرة.

وقال بولوفينكين أثناء المعرض العسكري البحري الدولي لوسائل إعلام روسية: "سيكون الشكل الخارجي للغواصة المستقبلية مختلفا تماما عن شكل الغواصات الحديثة".

وأجاب المدير ردا على سؤال عما إذا كان المركز يعمل على مشاريغ غواصات واعدة، قائلا:

"ربما، ستكون الغواصات الواعدة مشابهة للصحون الطائرة. وطبعا ستكون غير مأهولة".

ووفقا لبولوفينكين، لقد عقدوا اجتماعا في المجلس الأكاديمي، وفتح الأبواب أمام الخيال. "اقترح المتخصصون هناك خيارات لشكل بدن الغواصة الجديد تماما".

وأضاف:

"اليوم توجد إمكانية الحد من الأصوات العالية وتأمين السرية، والأشكال التقليدية لا تظهر أي نتائج. لذلك ندرس تطوير بدن مختلف، وقد يكون مختلف تماما".

وأشار إلى أن المصمم العام والرئيس السابق لمكتب الهندسة البحرية "مالاخيت"، غيورغي تشيرنيشوف، والمصمم الاستراتيجي للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية الاستراتيجية، يفغيني كوفاليف، قد رسما بدنا على شكل صحن طائر وأشكال أخرى.

ولفت بولوفينكين الانتباه إلى أن العالم اليوم على وشك التخلي عن الهيكل التقليدي للغواصات. ونحن لسنا بعيدين عن هذه العملية. وبالطبع لدينا بعض الابتكارات، ولكن الآن ما زالت في مرحلة الأفكار".