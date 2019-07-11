بالصور...روسيا تعرض حاملة الطائرات النووية الجديدة

عرض مكتب التصميم "بي كي بي"، أحدث حاملة طائرات من مشروع 11430إيه "لامانتين" في المعرض العسكري البحري الدولي في سان بطرسبورغ. وقدم نموذج السفينة في جناح المعرض البحري.

وجاء في اللافتة التي تصف السفينة: "حاملة الطائرات "لامانتين" مصممة لدعم نشر واستخدام مجموعة جوية، بما في ذلك طائرات السفن المختلفة، القادرة على استخدام الأسلحة والتسلح ضد القوات البحرية والجوية وكذلك البرية ومواقع العدو الأرضية في مناطق المحيط والبحر والساحل، وأيضا من أجل ضمان الاستقرار العسكري للمجموعات البحرية وتغطية قوات الهجوم البرمائية وقوات الإنزال من هجمات وسائل الهجوم الجوي للعدو.

© Sputnik . Vladimir Halperin لامانتين

وبحسب اللافتة، سعة السفينة التي فيها محطة نووية تتراوح بين 80 و90 ألف طن. وطولها 350 مترا، وتبحر بشكل آلي 120 يوما، والسرعة حوالي 30 عقدة. طاقم السفينة-2800 شخص، وستضم مجموعة الطائرات 800 شخص، وعمر خدمة حاملة الطائرات أكثر من 50 سنة.

© Sputnik . Vladimir Halperin لامانتين

تتكون المجموعة الجوية من ما يصل إلى 60 طائرة، بما في ذلك المقاتلات الثقيلة والخفيفة، ومروحيات السفن وطائرات الإنذار المبكر. وكذلك يمكن نشر 10 طائرات مسيرة على متنها. وذحيرة الطائرات من 1600 إلى 2000 طن، من الذخيرة ووسائل التدمير.