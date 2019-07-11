طائرة بريطانية تحلق قبالة ساحل البحر الأسود في روسيا

ووفقا لبوابة Plane Radar، قامت طائرة الاستطلاع بمهمة في الساعة 07:10 بتوقيت موسكو وعادت إلى القاعدة.
وفي 9 يوليو/تموز، تم رصد طائرة استطلاع بريطانية في منطقة نوفوروسيسك.
07:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 11, 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, бортовой номер #ZJ692, #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, позывной #RRR7309, совершает разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺.#RAF pic.twitter.com/74vR0xDwlD
في الآونة الأخيرة، تظهر الطائرات المسيرة الأجنبية والطائرات بشكل متزايد على حدود روسيا. يتم رصدها على البحر الأسود، بالقرب من منطقة كالينينغراد، وكذلك بالقرب من القواعد الروسية في سوريا.
ويرفض البنتاغون وقف العمليات الاستخباراتية على الحدود الروسية، على الرغم من دعوات وزارة الدفاع الروسية.
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