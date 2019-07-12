هجوم صاروخي على دبابة سورية لا يحقق هدفه

وتم إطلاق صاروخ موجه مضاد للدروع على دبابة من طراز "تي-55" تعتلي أحد التلال.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم نشره على شبكة الإنترنت لحظة انفجار الصاروخ. ويبدو وكأن الانفجار دمر الدبابة. غير أن كل الدلائل تشير إلى أن مطلق الصاروخ أخطأ، فالصاروخ أصاب خزانات الوقود الإضافية المثبتة في مؤخرة الدبابة وليس برجها. وإذا كان هناك ضرر ما فإنه طفيف.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن حادثا مماثلا وقع في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي في ريف حماة الشمالي، حيث تم إطلاق صاروخ على دبابة "تي-55إم في" من خلفها. وأصاب الصاروخ وقتذاك أيضا خزانات الوقود ولم يلحق ضررا يذكر بالدبابة.