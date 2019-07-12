إظهار أبرز ميزة لترسانة مروحيات الجيش الروسي

وأشار موقع إخباري أمريكي يتخصص في الشؤون العسكرية إلى أن ترسانة الجيش الأمريكي تفتقر إلى التنوع، إذ تضم في الحقيقة مروحية قتالية واحدة معروفة باسم "أباتشي".

أما الجيش الروسي فتوجد في حوزته مروحيات متعددة أبرزها "مي-28إن" و"كا-52" و"مي-35".

وتتميز مروحية "مي-28إن" بقدرتها على العمل في أي وقت من النهار والليل في الظروف الجوية الرديئة وهي مزودة بمدفع عيار 30 ملم، ولها 4 نقاط تعليق لحمل الصواريخ المضادة للدروع وصواريخ جو/جو. ويقودها طاقم مكوّن من شخصين.

وتتقدم مروحية "كا-52" على "مي-28إن" في ناحية التسليح، فلها 6 نقاط تعليق لحمل الصواريخ على اختلاف أنواعها بما فيها الصواريخ الثقيلة المضادة للسفن. وتدور مروحتاها في الاتجاه المعاكس وهو ما يدعم اتزان المروحية وينفي الحاجة إلى مروحة الذيل.

أما مروحية "مي-35" فيمكن وصفها، نظرا لقدراتها القتالية، بأنها وحش قادر على القتال ونقل المقاتلين وإنزالهم في مكان محدد مع توفير الدعم الناري لهم.