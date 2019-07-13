تبيين كيفية إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ "إس-400"

على خلفية وصول منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات إلى تركيا تم نشر انفوجرافيك مثير للاهتمام.

ويُظهر انفوجرافيك الذي تم إنشاؤه في تركيا، الأهداف التي يمكن تدميرها بصواريخ "إس-400"، ويبين تدمير طائرة عسكرية.

ويشير الخبراء إلى أن الأهداف التي تظهر في رسوم انفوجرافيك جميعها طائرات عسكرية تابعة للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية.

وينوهون إلى أن الطائرة التي يتم تدميرها في رسوم انفوجرافيك هي الطائرة الأمريكية EF-111 Raven.

جدير ذكره أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت توعدت بمعاقبة تركيا في حال استوردت وسائط الدفاع الجوي من روسيا.