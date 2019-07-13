قائد البحرية الروسية يعلن متى تظهر حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية

وأخبر قائد القوات البحرية الروسية الأميرال نيكولاي يفمينوف الصحفيين وزوار معرض التقنيات البحرية الذي أقيم في مدينة سان بطرسبورغ، متى ستنضم حاملة طائرات جديدة روسية الصنع إلى الأسطول الروسي، مشيرا إلى أن حاملة الطائرات المنتظرة ستعمل بالطاقة النووية.

وأكد قائد البحرية الروسية ضرورة انضمام حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية إلى الأسطول الروسي ولكنه استبعد أن يكون هذا في مستقبل قريب، مبينا أن روسيا ستقوم بتطوير بناء حاملات الطائرات اعتمادا على الإمكانيات المتوفرة.

وتم عرض نموذج من سفينة تقدر على حمل 100 طائرة وتعمل بالطاقة النووية في المعرض العسكري الذي أقامته وزارة الدفاع الروسية في ريف موسكو في وقت سابق من العام الحالي. وفي معرض التقنيات البحرية تم عرض نموذج مصغر من حاملة الطائرات من فئة "لامانتين".