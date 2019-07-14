وصول الطائرة الخامسة المحملة بمكونات منظومة "إس-400" الروسية إلى تركيا

وأشارت الوزارة إلى أنه من المخطط وصول طائرتين أخريتين.

وقالت وزارة الدفاع التركية:

"تزويد تركيا بمكونات "إس-400" مستمر. وقد حطت الطائرة الخامسة في قاعدة ميورتد الجوية. ومن المخطط أن تصل طائرتان أخريتان خلال اليوم.

أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة عن بدء شحن إس-400 إلى البلاد. وأكدت في وقت لاحق المعلومات من قبل الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري التقني للاتحاد الروسي.

وأثار شراء أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، فضيحة دولية بين تركيا والولايات المتحدة: طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن الصفقة وشراء مجمعاتها باتريوت بدلا عنها. في حالة الرفض، لم تستبعد واشنطن إمكانية تأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات التركية من طراز F-35، لكن تركيا رفضت تقديم تنازلات. ومع ذلك، بعد قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا، أصبح الوضع بين الولايات المتحدة وتركيا أقل توتراً، على حد قول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.