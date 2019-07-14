Widgets Magazine
تسجيل
12:40 14 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    منظومات صواريخ مضادة للطيران إس-400

    وسائل إعلام: وصول "إس-400" إلى أنقرة دليل على فقدان أمريكا نفوذها

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    صفقة "إس-400" التركية (67)
    0 0 0

    قال جان مارك فور، الكاتب الصحفي في "راديو فرانس"، إن وصول أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400" المضادة للطائرات إلى أنقرة، رغم استياء البيت الأبيض، يمكن أن يغير ميزان القوى الجيوسياسي في العالم.

    وذكر الصحفي أن هذه الصفقة تعتبر نجاحا تجاريا لروسيا ودلالة على اعتزام تركيا الابتعاد عن النفوذ الأمريكي.

    وقال جان مارك فور، مدير تحرير الأخبار الدولية في إذاعة فرنسا،

    إن "البريد الذي وصل إلى تركيا صباح يوم 12 يوليو/ تموز قادر على تغيير ميزان القوى الجيوسياسية".

    وأشار الصحفي في المحطة الإذاعية، إلى أن طائرة الشحن من روسيا سلمت الدفعة الأولى من مكونات أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية "إس-400" وأنظمة الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا — إلى أنقرة. وتفيد التقارير أنه بحلول نهاية الصيف، يجب أن تتلقى تركيا 120 صاروخا، وبحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ينبغي تنشيط النظام الذي يسمح لها باعتراض أي هدف جوي، بما في ذلك الطائرات الشبح. لهذا كله، دفعت تركيا أكثر من ملياري يورو.

    وأضاف فور أن غرابة الموقف هي أن تركيا، التي هي عضو نشط في الناتو منذ 70 عاما، وثاني أكبر قوة عسكرية و"معقل التحالف على الجبهة الشرقية"، تشتري معدات عسكرية متقدمة من روسيا، "العدو التقليدي" لحلف شمال الأطلسي.

    ويتابع الصحفي قائلا أنه:

    "على الرغم من مخاوف أعضاء الحلف بشأن سلامة البيانات التشغيلية لحلف الناتو في ضوء وصول المتخصصين العسكريين الروس إلى تركيا وتحذير واشنطن من رفض تسليم مقاتلات F-35 إلى أنقرة في حالة وصول الصواريخ الروسية، فقد حدث هذا. ويبقى الآن انتظار رد فعل الولايات المتحدة، التي يمكن أن يكون ردها على شكل عقوبات اقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي في وضع صعب بالفعل — فقد وصل معدل التضخم في البلاد إلى 20٪.

    ويخلص الكاتب إلى أن: " لذلك، هذه ليست مجرد قصة حول توريد الأسلحة، إنها نقطة تحول، وفي المقام الأول تدل على نية تركيا "الالتفاف" نحو روسيا والصين، وليس أوروبا والولايات المتحدة، كما كان من قبل. وبالنظر إلى الدور المحوري لتركيا (بشأن النهج تجاه سوريا والعراق وإيران)، فإن رد الفعل المتسلسل المحتمل يمكن أن يكون خطيرًا، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الصفقة "نجاحًا تجاريًا رمزيًا" لروسيا — والآن تفكر دول أخرى، بما في ذلك الهند وقطر والسعودية، في شراء إس-400، كان هذا الحدث دليل آخر على فقدان النفوذ الأمريكي"، والذي لم يستطع ع فرض إرادته على حليف تاريخي".

    الموضوع:
    صفقة "إس-400" التركية (67)

    انظر أيضا:

    وكالة: واشنطن تخطط لفرض عقوبات على أنقرة الأسبوع المقبل بسبب "إس 400"
    برلماني روسي: منظومة "إس-400" ستظهر في بلدان أخرى غير تركيا
    وصول الطائرة الخامسة المحملة بمكونات منظومة "إس-400" الروسية إلى تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات خلال يوم إيفان كوبالا في أوكرانيا
    قط يسرق أضواء كأس أمم أفريقيا في مصر ومسابقة "حمل الزوجات"... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة لن تتراجع عن قضية الجنسية
    ترامب لن يتراجع عن موضوع الجنسية
    إنفوجرافيك - المروحية مي-35 إم
    المروحية "مي-35 إم"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك