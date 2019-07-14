الدفاع الروسية تنشر فيديو لتسليم مكونات منظومة "إس-400" إلى تركيا

هبطت طائرة روسية في تركيا، لتوصيل دفعة أخرى من مكونات أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لإرسال مكونات منظومة الدفاع الجوي "إس-400" تريومف إلى تركيا.

يُظهر الفيديو كيف يتم شحن معدات الدفاع الجوي في طائرة نقل عسكرية. تُظهر اللقطات التالية كيف تذهب طائرة الشحن الروسية إلى تركيا، ثم تفرغ المعدات في القاعدة الجوية التركية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس-400" الدفاعية الجوية إلى تركيا.

كر بيان لوزارة الدفاع الروسية إنه "في 14 يوليو/ تموز، حولت وزارة الدفاع الروسية طائرات تحمل أجزاء من منظومة "إس- 400" الدفاعية إلى تركيا، كجزء من تنفيذ روسيا بتعهداتها وفق العقد المبرم".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع التركية إن 7 طائرات بأجزاء من منظومة "إس- 400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية اليوم الأحد.