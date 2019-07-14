بالفيديو...فرنسا تبني غواصة بخصائص الروبيان

أقيم حفل لإخراج الغواصة النووية سوفرين من متجر التجميع في تشيربورغ، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقائد البحرية الأميرال كريستوف برازاك، هذه هي السفينة الرائدة لسلسلة من ست غواصات، ستحل محل غواصات مثل Rubis في الأسطول الفرنسي والتي لم تف بالتوقعات.

تم إرجاء اختبارات السفينة عدة مرات بسبب أن مُنشئ الغواصات، شركة Naval Group ، أبرمت عقدًا مع الحكومة الفرنسية بسعر ثابت، ولكن ليس بتواريخ محددة. لكن تطوير وبناء السلسلة بأكملها سيكلف الميزانية رقما قياسيا قدره 10.2 مليار دولار، وفقا لموقع ذا درايف.

الميزة الرئيسية لفئة جديدة من الغواصات هي عدم وضوحها للرادارات. قام مبتكرو Suffen بتحليل أوجه القصور في الغواصات من نوع Rubis (وهي تتميز بصوتها العالي) وركبوا مضخة نفاثة في غواصتهم، مستعارة من الغواصات النرويجية ذات الذيل على شكل X وغيرها من التقنيات العصرية.

وقال مدير البرنامج فنسنت مارتينوت لاجارد "الصوت الذي تنتجه هذه الغواصة ليس أعلى من صوت الروبيان".

على الرغم من أن سعة سوفرين يبلغ ضعف حجم الغواصات روبيس: 5300 طن مقابل 2600 ، فإن طاقم السفينة الجديدة أقل بأربعة أشخاص. ويتحقق ذلك من خلال آلية النظم على متنها. الغواصة مسلحة بأربعة أنابيب طوربيد طولها 533 ملم في المقدمة — بالإضافة إلى الطوربيدات، توجد صواريخ كروز Exoset المضادة للسفن في ترسانتها. يمكن تركيب وحدات قتالية لـ 12 من القوات الخاصة مع المعدات على سطح الغواصة.