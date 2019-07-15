روسيا تبني جسرا جويا لتسليم أجزاء منظومة "إس-400" إلى تركيا

سيتم الانتهاء من تسليم الأجزاء الأساسية من منظومة الدفاع الجوي الروسية في غضون أسبوع.

قالت مصادر مطلعة على الوضع في "إزفيستيا"، إنه سيتم الانتهاء من تسليم أجزاء أول منظومة "إس-400" إلى تركيا في غضون أسبوع.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتم تنفيذ العقد بالكامل في أبريل/ نيسان عام 2020.

وبنت روسيا جسرا جويا حقيقيا لنقل أجزء المنظومة بسرعة ودون انقطاع، ويستخدم طيران النقل لأول مرة لنقل مثل هذا الحجم من المعدات.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، إيصال المزيد من أجزاء منظومة "إس-400" الدفاعية الجوية إلى تركيا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية إنه "في 14 يوليو/ تموز، حولت وزارة الدفاع الروسية طائرات تحمل أجزاء من منظومة "إس- 400" الدفاعية إلى تركيا، كجزء من تنفيذ روسيا بتعهداتها وفق العقد المبرم".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قالت وزارة الدفاع التركية إن 7 طائرات بأجزاء من منظومة "إس- 400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية.