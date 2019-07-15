وصول الطائرة الثامنة المحملة بأجزاء منظومة "إس-400" إلى تركيا

وقالت وزارة الدفاع التركية: "تسليم أجزاء "إس-400" مستمر كما هو مخطط".

ولم يتم تحديد عدد الطائرات اللازمة لنقل كل المعدات.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/0ZrpQYWxtD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2019

تم إبرام الصفقة بين روسيا وتركيا في عام 2017 - ستزود روسيا تركيا بأربع كتائب من المنظومة مقابل ملياري ونصف مليار دولار. ستدفع تركيا جزءًا من هذا المبلغ، والجزء الأخر- على حساب قرض روسي.

وأثار شراء أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، فضيحة دولية بين تركيا والولايات المتحدة: طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن الصفقة وشراء مجمعاتها باتريوت بدلا عنها. في حالة الرفض، لم تستبعد واشنطن إمكانية تأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات التركية من طراز F-35، لكن تركيا رفضت تقديم تنازلات. ومع ذلك، بعد قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا، أصبح الوضع بين الولايات المتحدة وتركيا أقل توتراً، على حد قول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.