الممر السوفيتي"...البحرية طهرت خليج السويس قبل 45 عاما

" منذ 45 عامًا، بناءً على طلب مصر، بدأ الأسطول السوفيتي في إزالة الألغام من خليج السويس.

أثناء حرب "يوم القيامة"، كانت المياه القريبة من الغردقة ملئية بالألغام التي فجرت الناقلة الإسرائيلية سيريوس، وكانت متجهة من إيلات إلى محطة أبو روديس للنفط، وكاسحتين للألغام مصرية.

فرقة إزالة الألغام:

وشملت فرقة إزالة الألغام 27 سفينة حربية وسفنا لتوفير الدعم من أسطول البحر الأسود والمحيط الهادئ. بما في ذلك حاملة المروحيات المضادة للغواصات "لينينغراد"، التي رافقتها فرقاطات "سكوريي" و "سميتليفي". بالمناسبة، تستمر السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "سميتليفي" في أداء الخدمة العسكرية في البحر الأسود حتى اليوم.

بداية المهمة:

14 يوليو/تموز 1974 - دخلت أول سفن سوفيتية ميناء الغردقة، وبدأت عملية ضمان سلامة النقل البحري التجاري. كان أول اختبار حاد هو عدم وجود دفعات حديثة وشعاب مرجانية، والتي لم تسمح بإزالة الألغام في قاع الخليج. كما زادت درجة الحرارة العالية والعواصف الرملية صعوبة.

ووفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، تذكر القبطان ألكسندر أبولونوف الأحداث قائلًا:

"حر الشمس لا يطاق. الحرارة والهواء الساخن. لا تتوقف عن النظر إلى أعمال البحارة. لقد جاء عمال الموانئ العرب، لقد فوجئوا كيف يمكن للروس العمل من 12 إلى 14 ساعة في هذا الحر الشديد! لقد بدأوا في إزالة الألغام. بحلول صباح يوم 18 يوليو تموز، ثبتوا هوائيًا، وخيمتين، ومولدات ديزل على تل بالقرب من المنارة المدمرة، وكانت جزيرة غوبال ساكير صحراء بلا حياة: لا يوجد نباتات، فقط الرمال والشعاب المرجانية القديمة التي كانت مبعثرة من وقت لآخر. لم يكن من الممكن قياس درجة الحرارة، لأن مقياس الحرارة ارتفع إلى 50 درجة، ولم تكن هناك مقياسات أعلى. بسبب الحر، كانت هناك أعطال مستمرة في المعدات، حيث يتم اختراق العزل باستمرار، وكانت الأضواء تحترق".

كانت مشكلة أخرى تواجه الممر السوفيتي وهي أفعال القوارب الصاروخية والطائرات الإسرائيلية. الحقيقة هي أنه بعد هزيمة القوات المصرية، بدأ الإسرائيليون باعتبار مياه خليج السويس ملكًا لهم. حاولوا بكل الطرق التخلص من السفن السوفيتية. ذهبت القوارب الإسرائيلية إلى مواجهة مباشرة مع كاسحات الألغام، وقامت مقاتلات فانتوم بالتحليق (حتى 8 مرات في اليوم) وقاموا حتى بمحاكاة الهجمات الجوية. قاوم البحارة السوفيت - قاتلوا القوارب المزعجة، ووضعت سفن لينينغراد وغيرها من السفن في حالة تأهب. ووقف دبلوماسيون الأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد السوفيتي. كما ضغط على الإسرائيليين والأخوة الأكبر- الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، حيث كانت سفنهم تمر عبر الممر السوفيتي الذي تم إزالة الألغام منه.

في 13 سبتمبر/أيلول 1974، تم تفجير كاسحة ألغام MT-66، بقيادة القبطان سفيريدوف، بلغم في القاع. وبعد ذلك بدأت السفينة في الغرق. وفقا لذكريات البحارة، تجمع حول كاسحة الألغام التي تغرق على الفور الكثير من أسماك القرش النمر. جاءت سفن أخرى لمساعدة رفاقهم التي عبرت المياه الملغومة، لتقترب من كاسحة الألغام. من خلال الجهود المشتركة، تم إخراج ضابطين من الصالون الذي كان قد غرق نصفه.

نتائج المهمة:

ومع ذلك، فإن البحارة في الاتحاد السوفيتي نجحوا في تنفيذ المهمة القتالية. دمرت كاسحات الألغام والمروحيات عشر ألغام. تم القضاء على خطر الألغام على مساحة 1250 ميلا بحريا. خلال إزالة الألغام، تم استخدام تكتيكات جديدة في المروحيات. نفذت الطائرات كا-25 ومي-8 188 طلعة طلعة لإزالة الألغام. في نوفمبر/تشرين الثاني 1974 ، تم فتح القناة للملاحة.