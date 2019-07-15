وسائل إعلام صينية تتحدث عن أكثر الأسلحة الروسية "فظاعة"

أثناء إطلاق النار، فإن "توس-1أ" قادرة على قذف كل الصواريخ التي لديها في غضون سبع ثوان.

تعد قاذفة اللهب الثقيلة توس-1أ عيار 220 ملم، التي دخلت خدمة الجيش الروسي قبل 10 أعوام السلاح الأكثر تدميرا لديه.

لقد توصل الصحفيون الخبراء العسكريون الصينيون إلى هذا الاستنتاج، وتحدثوا عن الخصائص الفريدة من نوعها لقاذفة اللهب، القادرة على "تدمير قرية كاملة في غضون 7 ثوان".

وقارن الصينيون توس-1أ مع نظائرها من الجيل السابق. وهي عبارة عن قاذفة صواريخ متعددة السبطانات. ويوجد وقود عالي الطاقة في الصاروخ، مما يسمح بإيصاله إلى الهدف بدقة عالية.

هذه الميزة، وفقًا للخبراء، تساعد قاذفة اللهب الثقيلة على زيادة فرص الفوز في ظروف القتال في الشوارع بشكل كبير.

يتم تثبيت منظومة توس-1أ على هيكل دبابة "تي-72"، وهي لديها قدرة عالية على الحركة والدفاع، ويوجد على هيكلها السفلي 30 منصة إطلاق صواريخ، وفقا لموقع "سينا".

أثناء إطلاق النار، توس-1أ قادرة على إطلاق كل الصواريخ التي لديها في غضون سبع ثوان. والقذائف فيها نوعان: حارقة وحرارية.

قاذفة اللهب قادرة على تدمير الأهداف على بعد 12 كيلومترا. وهذا يعني أن توس قادرة على مهاجمة الهدف دون التعرض لخطر من العدو.