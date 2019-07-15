الكشف عن ميزات حاملة الطائرات الروسية "لامانتين"

قال أليكسي يوخينين، نائب المدير العام لشركة بناء السفن "نيفسكي": "المشروع مطور من سلسلة سفن، بنيت في الاتحاد السوفييتي. لا يوجد أي مخاطر تقنية، يمكن تصميم كل شيء وبنائه في أقرب وقت ممكن".

وأشار يوخينين إلى أنه استخدم في تطوير السفينة مشاريع بناء حاملات الطائرات التي قدمتها المؤسسات على مر السنوات، وفقا لموقع flotprom.

في "نيفسكي"، تم تصميم جميع حاملات الطائرات المحلية: من أول طرادات من طراز "موسكفا" و"كييف" إلى حاملة الطائرات الثقيلة التي لم يكتمل بنائها "أولينوفسك". وتم تصميم الطراد الحامل للطائرات "أدميرال كوزنيتسوف" ونظائره في الهند والصين هنا أيضا.

تتمتع حاملة الطائرات "لامانتين" التي عرضت في المعرض العسكري البحري في سان بطرسبورغ بالخصائص التالية: سعتها 80-90 ألف طن، سرعتها 30 عقدة، الطاقم 2800 شخص. تتألف مجموعة الطائرات من 60 طائرة مختلفة، تشمل مقاتلات وطائرات مسيرة ومروحيات وطائرات إنذار المبكر.