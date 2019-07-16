مشهد غريب في سوريا: تجهيز سيارة "أورال" بمدفع الدبابة

في سوريا تم رصد مدفع ذاتي الحركة غريب.

ويتبين من مقطع الفيديو الذي يُظهر محاولة الاستخدام القتالي لهذا المدفع أنه تابع لإحدى المجموعات المسلحة التي تقاتل القوات الحكومية.

​ويبين الفيديو أن المدفع الغريب هو مدفع دبابة "تي-72" عيار 125 ملم. ووضعه المسلحون في صندوق سيارة "أورال".

ويبين نفس الفيديو أن المدفع المبتكر لا يتمتع بدقة تذكر في إصابة الهدف ولا يمكن أن يطول أمد استخدامه.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن المسلحين في سوريا أبدعوا شيئا مماثلا في عام 2017 حينما وضعوا برج دبابة "تي-62" في صندوق سيارة الشحن. ولم يطل أمد استخدام الإرهابيين لآلية المدفعية هذه.