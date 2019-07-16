"البجعة البيضاء" تخيف دولا مطلة على بحر البلطيق

أثار تحليق طائرتين قاذفتين روسيتين فوق بحر البلطيق قلق دول تقع في شمال أوروبا.

وفي رد فعل منها أطلقت ثلاث دول مقاتلاتها نحو طائرتين روسيتين من طراز "تو-160".

​وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتي "تو-160" قامتا برحلة روتينية استغرقت سبع ساعات فوق بحر البلطيق، وتابعتهما مقاتلات الدانمارك والسويد وفنلندا.

يذكر أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الفنلندي انطلقت، في 15 يوليو/تموز، نحو طائرات عسكرية روسية في المجال الجوي الدولي فوق خليج فنلندا.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "تو-160" أكبر وأقوى وأسرع الطائرات الأسرع من الصوت في تاريخ الطيران العسكري، وتعتبر من أثقل الطائرات الحربية في العالم. ويسميها الطيارون "البجعة البيضاء".