اصطفاف عربي ودولي على منظومة "إس 400" الروسية

باتت تركيا رسميا الدولة السادسة التي تمتلك منظومة "إس 400" الروسية بعد أن تسلمتها في الأيام القليلة الماضية، وبهذا يرتفع عدد الدول المالكة لهذه المنظومة الدفاعية الجوية الفريدة من نوعها.

وبحسب موقع " MilitaryWatch" الأمريكي، تستخدم اليوم سبع دول لهذا السلاح الروسي وما يشبهه من أنواع ويقدر أن تتسلم دول أخرى هذه المنظومة الدفاعية الجوية "إس 400" في المستقبل القريب.

ومن الدول الأخرى التي تمتلك المنظومة هي كل من الصين وبيلاروسيا، وكما تستخدم بعض الدول نماذج قريبة من "إس 400" لكنها تختلف قليلا عنها بالمميزات والمعايير، ومن الدول التي تمتلكها هي الجزائر ومصر التي بحوزتها نظام الدفاع الجوي من طراز "إس 300 إس-في" والذي يعتبر أحدث وأكثر تعقيدا إلى حد ما من "إس 400" ومتخصص بحماية ضد صواريخ كروز، مع قدر أكبر من الحركة".

واستطاعت الهند توقيع عقد توريد خمس قطع من منظومة "إس 400" مع روسيا بلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.

كما هناك العديد من الدول العربية المهتمة بشراء هذه المنظومة الدفاعية الجديدة وأبرزها المملكة العربية السعودية والعراق والمغرب وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى مثل إيران وفيتنام.