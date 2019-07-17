وزارة الدفاع تكشف عن الطائرات التي تجري عمليات الاستطلاع بالقرب من الحدود الروسية

أعلن قائد وحدة الطيران في أسطول البلطيق الروسي المتمركز في منطقة كالينينغراد، أن هناك تسع طائرات التي تجري غالبا عمليات الاستطلاع بالقرب من الحدود الروسية.

ووفقا له عادة ما تقترب من الحدود الروسية الطائرات التالية: "RC-135" و"غولف ستريم" و"أوريون Р3С" و"غلوبال هوك" و"فالكون" و"بي-52" و"R-1 Sentinel" و"بوسيدون" وطائرات مسيرة من نوع "ريبر"، وغالبا ما تكون هذه الطائرات أمريكية، لكننا نرصد أيضا طائرات بريطانية وسويدية وألمانية.

وتقوم الطائرات الروسية بمرافقة الطائرات الأجنبية القادمة من دول البلطيق أو من دول أجنبية أخرى عند اقترابها من الحدود.

وقال القائد: قامت الطائرات الروسية بمهمات كهذه 35 مرة هذا العام.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، سابقا، أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، مؤكدة أن عملية مرافقتها تمت بشكل آمن.