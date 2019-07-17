روسيا تملك مقاتلة تتفوق على "إف-35" الأمريكية

أعلنت مجلة أمريكية تتخصص في الشؤون العسكرية عن وجود طائرة قادرة على منافسة مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-35".

ولا تنافس هذه الطائرة، وهي أحدث موديل من طائرات "ميغ" الروسية يطلق عليها اسم "ميغ-35"، مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية في قدرة التخفي، ولكنها تتفوق عليها في القوة النارية، إذ تحمل مجموعة كبيرة من القنابل الموجهة.

بإمكانها سحق رتل من المدرعات

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" إن ما تحمله مقاتلة "ميغ-35" من أسلحة يمكِّنها من المشاركة في مختلف العمليات القتالية بما فيها العمليات التي لا تصلح لها المقاتلات الأخرى. ومن أجل مكافحة المقاتلات المعادية وكسب المعارك الجوية تم تجهيزها بـ8 صواريخ جو-جو.

وتستطيع مقاتلة "ميغ-35" توجيه ضربة ساحقة لرتل من الآليات القتالية المدرعة أو مقر قيادة القوات المعادية بواسطة قنابلها وصواريخها.

وزودت مقاتلة "ميغ-35" برادار "جوك-أ" المتطور الذي يكتشف الأهداف المطلوب مهاجمتها على بعد 200 كيلومتر.

© Photo / CC0 Creative Commons إف-35

تكملة الجيل الخامس من المقاتلات

وصممت طائرة "ميغ-35"، برأي مجلة الرصد العسكري (ميليتري ووتش)، كتكملة خفيفة غير مكلفة للمقاتلة الثقيلة "سو-57".

وزودت طائرة "ميغ-35" المنتمية إلى الجيل الرابع ++ من المقاتلات ببعض التقنيات الخاصة بالجيل الخامس بما فيها تقنية توجيه الدفع، وبإلكترونيات الطيران المتطورة.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko الجزء الجوي من العرض العسكري في موسكو بمناسبة عيد النصر - "سو-57"

المميزات

وتظل مقاتلة "ميغ-35" على معرفة جيدة بتطورات الوضع بفضل رادارها، وتحلق على ارتفاع يقل بنسبة 5 في المائة فقط عن الارتفاع الذي تصعد إليه مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-22". ويزيد مداها بنسبة 50 في المائة على مدى مقاتلة "ميغ-29".

وتتميز طائرة "ميغ-35" بقدرتها على الإقلاع من المطار الترابي، وتتقدم على مقاتلات الجيل الخامس مثل "إف-35" و"إف-22" في سهولة الصيانة وبساطة التشغيل، وتقل حاجتها إلى الخدمات الفنية عن حاجة مقاتلة "ميغ-29".

السرعة الفائقة

وتجاري مقاتلة "ميغ-35" مقاتلتي الجيل الخامس الأمريكية "إف-22" والروسية "سو-57" في السرعة، وتتفوق في السرعة على مقاتلة "إف-35" التي لا تتجاوز سرعتها 1.6 ماخ. وتتمتع "ميغ-35" بالقدرة على الإفلات من الصواريخ البعيدة المدى وهي قدرة لا تملكها "إف-35".

وتتفوق "ميغ-35" على "إف-35" في التسليح أيضا، فمدى صواريخها يصل إلى 110 و130 كيلومترا في حين يصل مدى صواريخ "إف-35" إلى 105 كيلومترات.

والميزة التفوقية الوحيدة لمقاتلة "إف-35" قدرة التخفي، ولكن هذه القدرة لا تنطوي على أهمية إلا في بعض السيناريوهات القتالية وفقا لـ"ميليتري ووتش".

دخول الخدمة

وبدأت روسيا بتزويد قواتها الجوية بمقاتلات "ميغ-35". وكشف إيليا تاراسينكو، مدير عام شركة "ميغ" الروسية، لـ"سبوتنيك" أن الشركة كانت قد سلمت طائرتين من طراز "ميغ-35" إلى القوات الجوية الروسية وسوف تسلم 4 طائرات أخرى قبل نهاية عام 2019.

وخصصت مقاتلة "ميغ-35" لتحقيق السيطرة في الجو وضرب الأهداف الأرضية والبحرية دون دخول مجال عمل مضادات الطيران.