Widgets Magazine
تسجيل
14:26 17 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    مقاتلة ميغ-35

    روسيا تملك مقاتلة تتفوق على "إف-35" الأمريكية

    © Sputnik . Maxim Blinov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 20

    أعلنت مجلة أمريكية تتخصص في الشؤون العسكرية عن وجود طائرة قادرة على منافسة مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-35".

    ولا تنافس هذه الطائرة، وهي أحدث موديل من طائرات "ميغ" الروسية يطلق عليها اسم "ميغ-35"، مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية في قدرة التخفي، ولكنها تتفوق عليها في القوة النارية، إذ تحمل مجموعة كبيرة من القنابل الموجهة.

    بإمكانها سحق رتل من المدرعات

    وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" إن ما تحمله مقاتلة "ميغ-35" من أسلحة يمكِّنها من المشاركة في مختلف العمليات القتالية بما فيها العمليات التي لا تصلح لها المقاتلات الأخرى. ومن أجل مكافحة المقاتلات المعادية وكسب المعارك الجوية تم تجهيزها بـ8 صواريخ جو-جو.

    وتستطيع مقاتلة "ميغ-35" توجيه ضربة ساحقة لرتل من الآليات القتالية المدرعة أو مقر قيادة القوات المعادية بواسطة قنابلها وصواريخها.

    وزودت مقاتلة "ميغ-35" برادار "جوك-أ" المتطور الذي  يكتشف الأهداف المطلوب مهاجمتها على بعد 200 كيلومتر.

    إف-35
    © Photo / CC0 Creative Commons
    إف-35

    تكملة الجيل الخامس من المقاتلات

    وصممت طائرة "ميغ-35"، برأي مجلة الرصد العسكري (ميليتري ووتش)، كتكملة خفيفة غير مكلفة للمقاتلة الثقيلة "سو-57".

    وزودت طائرة "ميغ-35" المنتمية إلى الجيل الرابع ++ من المقاتلات ببعض التقنيات الخاصة بالجيل الخامس بما فيها تقنية توجيه الدفع، وبإلكترونيات الطيران المتطورة.

    الجزء الجوي من العرض العسكري في موسكو بمناسبة عيد النصر - سو-57
    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
    الجزء الجوي من العرض العسكري في موسكو بمناسبة عيد النصر - "سو-57"

    المميزات

    وتظل مقاتلة "ميغ-35" على معرفة جيدة بتطورات الوضع بفضل رادارها، وتحلق على ارتفاع يقل بنسبة 5 في المائة فقط عن الارتفاع الذي تصعد إليه مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-22".  ويزيد مداها بنسبة 50 في المائة على مدى مقاتلة "ميغ-29".

    وتتميز طائرة "ميغ-35" بقدرتها على الإقلاع من المطار الترابي، وتتقدم على مقاتلات الجيل الخامس مثل "إف-35" و"إف-22" في سهولة الصيانة وبساطة التشغيل، وتقل حاجتها إلى الخدمات الفنية عن حاجة مقاتلة "ميغ-29".

    السرعة الفائقة

    وتجاري مقاتلة "ميغ-35" مقاتلتي الجيل الخامس الأمريكية "إف-22" والروسية "سو-57" في السرعة، وتتفوق في السرعة على مقاتلة "إف-35" التي لا تتجاوز سرعتها 1.6 ماخ. وتتمتع "ميغ-35" بالقدرة على الإفلات من الصواريخ البعيدة المدى وهي قدرة لا تملكها "إف-35".

    وتتفوق "ميغ-35" على "إف-35" في التسليح أيضا، فمدى صواريخها يصل إلى 110 و130 كيلومترا في حين يصل مدى صواريخ "إف-35" إلى 105 كيلومترات.

    والميزة التفوقية الوحيدة لمقاتلة "إف-35" قدرة التخفي، ولكن هذه القدرة لا تنطوي على أهمية إلا في بعض السيناريوهات القتالية وفقا لـ"ميليتري ووتش".

    مقاتلة إف-22
    © flickr.com/ Airman Magazine
    مقاتلة "إف-22"

    دخول الخدمة

    وبدأت روسيا بتزويد قواتها الجوية بمقاتلات "ميغ-35". وكشف إيليا تاراسينكو، مدير عام شركة "ميغ" الروسية، لـ"سبوتنيك" أن الشركة كانت قد سلمت طائرتين من طراز "ميغ-35" إلى القوات الجوية الروسية وسوف تسلم 4 طائرات أخرى قبل نهاية عام 2019.

    وخصصت مقاتلة "ميغ-35" لتحقيق السيطرة في الجو وضرب الأهداف الأرضية والبحرية دون دخول مجال عمل مضادات الطيران.

     

    انظر أيضا:

    كم يلزم من الطائرات لصد العدوان الأمريكي الأطلسي
    5 أخطر أسلحة في العالم... حيازتها محصورة بروسيا
    صاروخ محدث يضمن تفوق المقاتلات الروسية
    الكلمات الدلالية:
    مقارنة, طائرات, مقارنة, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورا على خلفية البحيرة القرمزية، التي أطلق عليها أهالي المنطقة المحليون بـ جزر المالديف، 11 يوليو/ تموز 2019
    الجمال يأخذك إلى هناك... جزر المالديف الروسية
    الكشف عن مواقع تخزين الأسلحة النووية الأمريكية بطريق الخطأ
    الكشف عن مواقع تخزين الأسلحة النووية الأمريكية بطريق الخطأ
    إنفوجرافيك - عالم الإنترنت الذي لا ينام
    عالم الإنترنت الذي لا ينام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك