14 مليار دولار… دراسة تكشف حجم سوق الطائرات المسيرة خلال 10 سنوات 

كشفت دراسة أن حجم سوق الطائرات المسيرة، غير العسكرية، التي تهيمن على صناعتها شركات تصنيع في الصين، ستتضاعف عالميا إلى ثلاثة أمثال حجمها الحالي خلال العقد المقبل.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس 18 يوليو / تموز، مشيرة إلى أن حجم سوق الطائرات دون طيار يمكن أن يصل إلى 14.3 مليار دولار.

وتقول الدراسة، التي أصدرتها شركة "تيل غروب" المتخصصة في تحليل بيانات الفضاء الجوي، إن السوق التي تقدر قيمتها هذا العام بما يصل إلى 4.9 مليار دولار، ستستفيد من الفتح التدريجي للمجال الجوي الأمريكي من قبل إدارة الطيران الاتحادية والاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة من جانب القطاعات التجارية.

وتتصاعد فيه المخاوف الأمنية لدى الولايات المتحدة والشركات الأمريكية الخاصة من احتمالية حصول الصين على بيانات حساسة، ومقاطع فيديو يمكن للطائرات المسيرة صينية الصنع التقاطها، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى قول فيل فينيجان، المحلل في شركة "تيل غروب" الذي أعد الدراسة: "المصنعون الصينيون يزودون ثلاثة أرباع الأسواق التجارية والاستهلاكية العالمية حسب الوحدة".