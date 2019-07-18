إيران أم السعودية… من يمتلك الهيمنة الجوية على سماء الخليج 

يتفاوت حجم القوات الجوية، التي تملكها جيوش منطقة الخليج، بين دولة وأخرى، فبينما تمتلك السعودية أقوى قوة جوية بـ848 طائرة، تأتي إيران في المرتبة الثالثة بـ 505 طائرات حربية، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.
وتحتل المقاتلات والمروحيات الهجومية السعودية المرتبتين رقم 12 و17 عالميا،مقارنة بالمرتبتين 17 و32 للمقاتلات والمروحيات الإيرانية.
وتحتل الطائرات الهجومية السعودية وعددها 325 طائرة، المرتبة رقم 9 عالميا، مقارنة بالمرتبة رقم 18 للطائرات الهجومية الإيرانية.
ما يعني ذلك أن السعودية تتقدم في مجال القوة الهجومية على إيران.
#Iran has the most powerful #military force in West #Asia#BBc#ip#Palestine#saudia#AirForce#Israel#Muslims pic.twitter.com/6TPl3IHaKY— Daisy (@daisybailey01) April 4, 2016
ورغم أهمية القوات الجوية كأحد أفرع القوات الضاربة في الجيوش الحديثة، إلا أن ترتيب قوة الجيشين السعودي والإيراني يختلف عن ترتيب قواتهما الجوية، بحسب الموقع.
إذ يأتي ترتيب الجيش الإيراني في مرتبة متقدمة، من حيث إجمالي حجم القوة العسكرية التي يمتلكها، ويحتل المرتبة 14 بين أقوى 137 دولة حول العالم، مقارنة بالجيش السعودي، الذي يحتل المرتبة رقم 25 عالميا.
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