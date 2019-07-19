تدريبات مشتركة لدبابات "أبرامز" ودبابات "تي-72" (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر التدريبات، حيث قام العسكريون بتنظيم محاكاة لمعركة بين الدبابات السوفييتية والأمريكية.
ودبابة "تي-72" هي دبابة سوفيتية متوسطة ورئيسية، وهي في الخدمة لدى بلدان رابطة الدول المستقلة، وصدرت إلى دول حلف وارسو وفنلندا والهند وإيران والعراق وسوريا.
ودبابة "إم-1" (أبرامز) هي دبابة القتال الرئيسية في الولايات المتحدة، ودخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1980، وهي في الخدمة في عدد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
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