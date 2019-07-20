فيديو: فرقاطة روسية تسقط صاروخا

وأوضح المتحدث العسكري أن فعاليات المشروع التدريبي الذي نفذته وحدات بحرية روسية ووحدات من قوات خفر السواحل قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم في البحر الأسود تضمنت إطلاق صاروخ "بروغريس" على فرقاطة "أدميرال ماكاروف".

وأوكلت إلى طاقم الفرقاطة مهمة صد الهجوم الصاروخي. ونجح طاقم فرقاطة "أدميرال ماكاروف" في تحقيق المهمة المطروحة عليه بتدمير الصاروخ المهاجم بواسطة صاروخ "شتيل" المضاد للطائرات قبل وصوله إلى هدفه.

ويشار إلى أن نجاح طاقم الفرقاطة في اعتراض الصاروخ الذي استهدفها يؤكد قدرة السفن الحربية الروسية على الدفاع عن النفس وصد الهجوم الصاروخي. وبالنسبة لفرقاطة "أدميرال ماكاروف" تم تأكيد قوتها وقدرتها على التعامل مع الأهداف الجوية المتطورة.