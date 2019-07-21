المقاتلة الأمريكية "إف-35" تفشل في الاستعداد للقتال بسبب فانوس

صرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، أن المقاتلة "إف-35" لن تتمكن من تحقيق الأهداف المعلنة للاستعدادات القتالية، التي كانت يجب أن تصل إلى 80٪ هذا العام.

والمشكلة الرئيسية لعدم وجود فوانيس خاصة لقمرة القيادة، حيث قال الوزير، نحن نبحث عن مصادر إضافية لإمداد الطائرات وتصحيح الموقف، بحسب صحيفة "ذي درايف".

فانوس قمرة القيادة هو الجزء الشفاف من مقصورة الطيار، الذي يحمي الطاقم والركاب من آثار تدفق الهواء، والظروف الجوية والضوضاء.

بالإضافة إلى ذلك فالفانوس الخاص الذي يجري الحديث عنه هنا يسمح للمقاتلة بالبقاء متخفية، كما يحتاج لكمية محددة من الذهب لصنعه.

وتبحث شركة "لوكهيد مارتن" عن موردين إضافيين حتى يتمكنوا من توفير قطع غيار كافية لـ"إف-35" وتلبية احتياجاتها، كما يتم دراسة تصميم جديد لقمرة القيادة.

وهذه ليست مشكلة جديدة فعانت "إف-35" من هذه الصعوبات من قبل، والسبب الرئيسي لعدم وجود قطع غيار هو القدرة المحدودة لبرنامج F-35 على إصلاح الأجزاء المكسورة. فكان متوسط وقت الإصلاح للجزء F-35 أكثر من 6 أشهر، أو حوالي 188 يومًا للإصلاحات المنجزة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018. هذا هو أكثر من ضعف الهدف التي تبلغ مواعيده 60-90 يوما.

هذا وأمر وزير الدفاع السابق جيم ماتيس، القوات الجوية والبحرية بزيادة مؤشرات الاستعداد القتالية لمقاتلات طراز F-35 وF-22 وF-16 وF-18 إلى مستوى أعلى من 80 في المئة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2019. حتى الآن ، يواجه برنامج F-35 صعوبة في الوصول إلى نسبة 60٪، على الرغم من أن بعض الوحدات تدعي أنها وصلت إلى 70٪ من قدراتها القتالية.