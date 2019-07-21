بعد تبادل عمليات احتجاز ناقلات النفط... تعرف على قدرات البحرية الإيرانية (فيديو+صور)

ترتفع حدة التوترات في منطقة الخليج من يوم لأخر، خاصة في ظل تبادل عمليات احتجاز ناقلات النفط بين إيران وبريطانيا، الأمر الذي دفع الاضطراب في المنطقة إلى درجة أعلى.

وعلى ضوء التوتر بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا في الخليج، تعرض وكالة "سبوتنيك" معلومات عن القوات البحرية الإيرانية وإمكانياتها.

يحتل الأسطول الإيراني المرتبة الرابعة بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويمتلك 398 قطعة بحرية، بحسب تقرير لموقع "غلوبال فير بور". ويتألف من سفن وغواصات وطيران ودفاع ساحلي.

تمتلك إيران رابع أضخم أسطول حربي في العالم من حيث عدد وحداتها الحربية.

وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي 7 معلومات عن الأسطول الإيراني، بحسب إحصائيات عام 2019:

1 — يحتل الأسطول الإيراني المرتبة الرابعة بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

2 — عدد وحدات الأسطول الإيراني 398 قطعة بحرية.

3 — تمتلك إيران 6 فرقاطات و3 كورفيتات.

4 — يوجد في الجيش الإيراني عدد كبير من الغواصات يصل إلى 34 غواصة.

5 — يمتلك الأسطول الإيراني 3 كاسحات ألغام، و88 سفينة دورية.

6 — يعتمد الجيش الإيراني على الزوارق السريعة ضمن استراتيجية خاصة لمهاجمة وحدات عسكرية ضخمة مثل حاملات الطائرات.

#Iranian Navy begins large-scale military exercises in southern waters pic.twitter.com/f0jrWFxAmN — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 22, 2019

7 — تعتمد إيران في تصميم غواصاتها على استخدام غواصات قادرة على العمل في المياه الضحلة، ولديها 3 موانئ كبرى على سواحل يزيد طولها عن 2400 كم.