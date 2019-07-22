روستيخ: تركيا مهتمة بشراء أنظمة دفاعية روسية أخرى إلى جانب "إس-400"

أعلن رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تجرى مفاوضات مع تركيا بشأن الإنتاج المشترك لمكونات "إس-400".

وقال تشيميزوف خلال لقاء مع وكالة أنباء "الأناضول" التركية: "تركيا مهتمة بأنظمة الدفاع الجوي الروسية من مختلف الأبعاد والأنظمة المضادة للدبابات".

وأكد تشيميزوف أن موسكو وأنقرة يواصلان، اليوم، التفاوض حول إمكانية الإنتاج المرخص لبعض مكونات منظومة الدفاع الجوي "إس-400" في تركيا.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، أن شحن معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية إلى البلاد تسير بالشكل المخطط له.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة "تمضي عملية شحن معدات نظام "إس-400" الدفاعي الصاروخي طويل المدى، وفق الخطة المرسومة لها"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية "إس-400".

وأعلن الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، الجمعة الماضية، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكدا تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد الماضي، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا.