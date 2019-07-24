تدمير عربة مدرعة أمريكية في سوريا

وبات معلوما أن إحدى عمليات الدعم الجوي في محافظة حماة أسفرت عن تدمير عربة مدرعة أمريكية.

وحسب معلومات "أفيابرو" فإن عربة HMMWV المدرعة الأمريكية التي تم تدميرها، غنمها الإرهابيون من القوات الديمقراطية السورية في وقت سابق. واستخدمها الإرهابيون خلال محاولتهم لاستعادة السيطرة على مناطق محررة منهم. وأخيرا لم يعد بإمكانهم استخدامها لأنها دُمرت.

وتجدر الإشارة إلى أن الإرهابيين يضطرون إلى ترك المزيد من المواقع في محافظة حماة. فمثلا، يُظهر الفيديو الذي تم نشره على شبكة الإنترنت استسلام مجموعة كبيرة من إرهابيي "هيئة تحرير الشام".